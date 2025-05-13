Polisten verilen bilgiye göre, nedeni tespit edilemeyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu evin çatısı, ahşap pencere kasası ve giriş kapısı yandı.

Öte yandan bu sabah saat 09.00 sıralarında, Akdoğan’da Ağıllar Bölgesinde, bir şahsa ait ağılda da henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın sonucu 8 rulo sano balya, 8 profil demir, 8 sac ve 3 metal kiriş yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.