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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çarpmanın etkisiyle yol içerisinde kontrolsüzce savrulan NH 404 plakalı araç, o esnada doğu istikametine doğru seyreden Salahi Algınay (E-73) yönetimindeki GH 358 plakalı aracın ön kısmına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan GH 358 plakalı araç sürücüsü Salahi Algınay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.. CL 990 plakalı araç sürücüsü Jora Hasanov tutuklandı.

Cihangir ’de Demokrasi Caddesi boyunca yönetimindeki CL 990 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden Jora Hasanov (E-56), yolun sonunda bulunan Ercan - İskele Anayolu kavşağına geldiğinde, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Osman Şah (E-29) yönetimindeki NH 404 plakalı salon araca çarptı.

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