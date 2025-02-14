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Öte yandan, Bostancı'da Yoran Tarım’a ait patlıcanda üçüncü alımda da limit üstü bitki koruma meddesi tespit

-Üçüncü alımda da limit üstü çıkan patlıcanlar imha edildi

Yedidalgalı Aysel Şen’e ait çilekte, limit üstü bitki koruma maddesi tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yerli ürünlerden alınan 34 numunenin ise 32’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma maddesi içeren iki numuneye rastlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizlerde ithal ürünlerden alınan 14 numunenin 14’ü de temiz çıktı ve limit üstü bitki koruma maddesi içeren numuneye rastlanmadı.

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