Bakanlar Kurulu, Beyoğlu’nu, 15 Mayıs-15 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek üniversitedeki eğitiminden kalan sınavlara katılmasına olanak sağlamak amacıyla 15 Mayıs 2024 tarihinde KKTC’ye giriş yapması ve 15 Haziran 2024 tarihinde KKTC’den çıkış yapması koşuluyla 31 gün süreyle ülkeye giriş yasağını kaldırdı.

İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Beyoğlu 6 yıl hapse mahkum edilmişti

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında Akmandor’u öldürme suçuna karıştıkları gerekçesiyle Ferhat Beyoğlu, Metin Taşkın, Mesut Taşkın, Akif Küçük ve Enver Bahçeciler gözaltına alınmış. Metin Taşkın, Mesut Taşkın ve Enver Bahçeciler delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılmıştı. Akif Küçük 25 yıl, Ferhat Beyoğlu ise altı yıl hapis cezası almıştı.