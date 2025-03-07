Elvan Levent’in yönetmenliğinde ve TUFAD’ın katkılarıyla, Arda Erkan’ın anne ve babası tarafından hazırlanan belgeselin gösterimine Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Başkanı Teyfide Tecel Tremeşeli de katıldı. Etkinlikte TUFAD üyeleri yanında diğer bazı vatandaşlar da yer aldı.

Derneğin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, madde bağımlılığı ve Arda Erkan’ın hayatını konu alan “Cinnet Mevsimi” belgeseli, Arda’nın doğum günü nedeniyle sunuldu.

Duygusal anların yaşandığı gösterimin farkındalık yaratması hedeflendi.