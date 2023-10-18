Civelek'in açıklaması şöyle:

Terör devleti İsrail’in yaptığı savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir vahşetle hastane bombalayıp yüzlerce masum insanın ölümüne sebep olmalarını en hafif tabirle lanetliyoruz.

Katil devlet İsrail vatandaşlarının ülkemizde son yıllarda oldukça fazla toprak satın alması ileriki yıllarda hepimiz için tehlike arz edeceği aşikardır. Bu noktada ivedilikle başta İsrail vatandaşları olmak üzere yabancılara toprak satışı yasaklanmalı ve vatandaşlık verilip önü açılan İsrailli iş insanlarının KKTC vatandaşlıkları iptal edilmelidir.