Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı yargıç Barkın okudu.

Yargıç, 10 Şubat 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Berat Ekin’in Lefkoşa ve Alayköy’de kaldığı her iki adreste yapılan aramada fenasetin türü yeşil reçteye tabi ilaçla karışık 32 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde,190 gram ağırlığında hintkeneviri, 177 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve 24 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Yargıç, sanığın ifadesinde uyuşturucu maddeleri Türkiye-Adana’dan alıp, çökelek kutularının altına gizleyip Girne Limanında ülkeye soktuğunu, 15 Aralık’ta bir şahsa 26 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve 20 adet hap satarak, 36 bin TL para aldığını, evinde bulunan 24 bin TL paranın 36 binden geriye kalan meblağ olduğunu söylediğini aktardı.

Ağır ceza yargıcı, sanığın işlediği suçlardan 8 ayrı davadan yargılandığını, aleyhine getirilen tüm davaları kabul ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın Girne Limanı’ndan uyuşturucu ithal etmesi davasının da bu dava altında dikkate alındığını söyledi. Yargıç Barkın, sanığın kabul ettiği 8 davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini, ceza takdir ederken toplum yararını ön planda tuttuklarını söyledi. Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygın, gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan ilk sırada geldiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın uyuşturucu madde satıp gelir elde etmesini, ayrıca üç tür uyuşturucu bulundurmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Özellikle kokain ve MDMA türü uyuşturucuların tehlikesine dikkat çeken yargıç, bu hususun da sanık aleyhinde değerlendirildiğini ifade etti.

Yargıç, uyuşturucu suçlarının 15 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları öngördüğünü ifade ederek, bunun uyuşturucu suçlarının ciddi ve toplumu endişeye sürükleyen suçlar olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yargıç, sanığın sabıkasız olmasını, kokainin ilaçla karışık ve saf olmamasını, davalarını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.