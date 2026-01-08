Bunlar da ilginizi çekebilir

Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu oda içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak, diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lefkoşa’da Köşklüçiftlik bölgesinde Kemal Zeytinoğlu Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahın yatak odası içerisinde bugün saat 16.55 sıralarında yatak üzerinde bırakılan çoklu uzatma kablosu üzerinde takılı elektrik fişlerin muhtemelen aşırı yüklenmesi sonucu yangın meydana geldi.

