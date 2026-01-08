Lefkoşa’da Köşklüçiftlik bölgesinde Kemal Zeytinoğlu Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahın yatak odası içerisinde bugün saat 16.55 sıralarında yatak üzerinde bırakılan çoklu uzatma kablosu üzerinde takılı elektrik fişlerin muhtemelen aşırı yüklenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu oda içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak, diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.