Gülbahar, daha önce Cumhurbaşkanı ve hükümetin kararıyla durdurulan bu programın yeniden gündeme getirilmesinin iyi niyetli olmadığını; ilkokul ve ortaokul çağındaki Kıbrıs Türk çocuklarının ara bölgeye taşınarak, Türk düşmanlığıyla yetiştirilen Rum gençleriyle “kaynaştırılmak” istenmesinin siyasi ve ideolojik bir müdahale olduğunu vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı’nın, 14 yaş grubu futbol takımlarının dostluk maçı önerisini reddederken, aynı anda IMAGINE Programı’nı savunmasının samimiyetsiz olduğunu belirten Gülbahar, gerçek bir yakınlaşma isteniyorsa Rum okullarındaki Türk düşmanı eğitimin sona erdirilmesi, ders kitaplarının nefret içeriğinden temizlenmesi ve Türk gençlerine yönelik spor ambargolarının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

IMAGINE Programı’nın masum bir barış eğitimi faaliyeti olmadığını kaydeden Gülbahar, bunun Türk çocuklarının kimliğini, devletini ve Anavatan Türkiye ile bağlarını zayıflatmayı amaçlayan siyasi içerikli bir proje olduğunu belirtti. Yabancı psikolojik savaş unsurlarının çocuklar üzerinde faaliyet yürütmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Almanya’nın Kıbrıs meselesinde tarafsız bir aktör olmadığına dikkat çeken Gülbahar, Almanya’nın ve Avrupa Birliği’nin Rum tarafını tüm ada adına üye yaparak Kıbrıs Türk halkını dışladığını, verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı.

Hal böyleyken, Rum tarafının ambargo ve izolasyon politikalarını destekleyen Almanya’nın finanse ettiği bir projenin KKTC eğitim sistemine sokulmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklama şu net ifadelerle tamamlandı:

“IMAGINE Programı, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesini, egemenlik hakkını ve devlet iradesini hedef alan asimilasyoncu bir projedir.

Eğitim, bir devletin en hassas egemenlik alanıdır.

KKTC okulları, yabancı güçlerin ideolojik ve siyasi mühendislik alanı değildir.

Milli Mücadele Vakfı’nın çağrısı nettir:

IMAGINE Programı derhal reddedilmelidir.

KKTC’nin eğitim politikaları, yabancı merkezlerin değil, Kıbrıs Türk halkının millî iradesiyle belirlenmelidir.

Bu yönde atılacak her yanlış adımın karşısında kararlılıkla durulacaktır.

Kıbrıs Türk halkı, kimliğini, devletini ve egemenliğini tartışmaya açtırmayacaktır.”