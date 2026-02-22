Konuşmanın önemli olduğunu ancak kendisi için dinlemenin her zaman daha öncelikli olduğunu ifade eden Erhürman, zaman zaman ne düşünüyorsa onu açıkça dile getiren kişileri dinlemenin “büyük keyif ve büyük zenginlik” olduğunu kaydetti.

Bazı durumlarda ise söylenenlerin ötesinde mesajlar bulunduğunu, bu nedenle duyduklarının derinlerine inmeyi tercih ettiğini belirten Erhürman, bunun her zaman keyifli olmasa da gerekli olduğunu vurguladı.

Güney ve kuzeyden görüşme öncesi yapılan çok sayıda açıklamayı dikkatle takip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, “Sabır ve soğukkanlılık açıklamalarla ilgili. Yeni denilebilecek çok fazla bir şey yok. Yıllar içinde gelişen sabır ve soğukkanlılığa devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

En çok “sokağı” dinlediğini belirten Erhürman, çocukların, gençlerin, yaş almış ve deneyim biriktirmiş kesimlerin sesine kulak verdiğini söyledi. Ülkeyi ve bu toprakların insanlarını seven, sorunların çözümünü isteyen herkesi dikkatle dinlediğini kaydeden Erhürman, kararlılığının ise “sokak kaynaklı” olduğunu ifade etti.

“Ne kadar çok ses olursa olsun sokağın sesini dinliyorum” diyen Erhürman, halkın sesini duyduğunu ve anladığını vurguladı.