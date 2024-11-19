"Demokrasi ve hukuka sahip çıktık. Yalana, hileye, sahteliğe geçit vermedik. Bunu hep birlikte başardık." diyen CTP, yozlaşmış zihniyetin hep birlikte değiştirileceğini kaydetti.

CTP, “Biz varız, kararlıyız, ülkemizi güzel günlere kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, CTP’nin hukuksuzluğa karşı durduğu, demokrasiye yapılan saldırılara direnç gösterdiği kaydedilerek, halkın da desteğiyle elde edilen sonucun demokrasiye olan inancın ve kararlılığın somut göstergesi olduğu belirtildi.

Bir buçuk ayda, 4 farklı adayla, 16 tur Meclis Başkanlığı seçimi yapıldığının kaydedildiği açıklamada, “Siyaset tarihimizde yüz karası olarak anılacak bir süreç yaşadık. Demokrasiyi ayaklar altına alarak Meclis'i krize sürükleyenleri ve halkın iradesini hiçe sayanları bir kez daha tanıdık” ifadeleri kullanıldı.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, hukuka ve demokrasiye sahip çıktığımız gibi ülkemize de sahip çıkmaya devam edeceğiz” denilen açıklamada, esnaf, sanayici, işçi, emekçi, zanaatkâr, çiftçi ile yokluğa ve yoksulluğa karşı çözüm üretmenin, hep birlikte güçlü bir duruş sergilemenin zamanı olduğu da kaydedildi.

Ülkede ihale yolsuzlukları ve yandaş istihdamları yapıldığının, eğitim ve sağlık sistemlerinin çöktüğünün de savunulduğu açıklamada, bunların da hesabının sorulacağı belirtildi, “Bu yolda ilerlerken, halkımızın desteği en büyük gücümüz olacak” denildi.