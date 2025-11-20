CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, partinin aday tanıtım etkinliklerinden ikincisi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) yapıldı. CTP’nin “Aday Tanıtım Programı” yarın Girne Dome Hotel’de devam edecek.

-Kayalp: “Toplumun beklentisi tek başına iktidardır”

Etkinlikte ilk sözü alan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, son seçimde elde edilen başarının kimsenin beklemediği kadar güçlü bir toplumsal mesaj olduğunu söyleyerek, Mağusa örgütünün taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

Kayalp, hedefin CTP’yi tek başına iktidara taşımak olduğunu söyleyerek, “Toplumun bizden beklentisi nettir. Bu ülkenin geleceği için kol kola yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Oktay Kayalp, kurultayın parti içi çekişme değil, ülkeyi birlikte ayağa kaldırma iradesinin teyidi olduğunu da ifade etti.

-Şahali: “Bu yurdu ayağa kaldıracak kadrolar CTP’dedir”

CTP milletvekili Erkut Şahali konuşmasında, Mağusa’nın 19 Ekim’de ortaya koyduğu yüksek desteğin yönetme kapasitesine duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Şahali, ülkede eşitsizliklerin, usulsüzlüklerin ve kötü yönetimin olağanlaştırıldığını, limandaki çalışma koşullarından kamu ihalelerine kadar birçok alanda derin bir çöküş yaşandığını, ekonominin daraldığını, üretimin gerilediğini ve ülkenin her gün daha fazla dışa bağımlı hale geldiğini savundu

Şahali, “Bu yurdu ayağa kaldıracak kadrolar CTP’dedir” ifadesine yer verdi.

CTP’nin örgüt yapısının daha da güçlendirileceğini belirten Şahali, nüfus sayımı, kamu reformu ve ekonomik düzenlemelerin gecikmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

30 Kasım kurultayının CTP’yi duraksatmayacağını kaydeden Şahali, “Üç adaydan biri genel başkan olacak ama üçümüz de aynı hedef doğrultusunda çalışacağız. İlk seçimde bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu devralacağız” dedi.

-Akansoy: “CTP içine kapanmayacak; büyüyerek toplumla birlikte yürüyecek”

CTP milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçim başarısının Kıbrıslı Türklerin değişime ve çözüme duyduğu inancın güçlü bir yansıması olduğunu söyledi.

CTP’nin iç tartışmalara sıkışmadan büyümesi gerektiğini belirten Akansoy, “Enerjimizi birbirimize değil, ülkenin geleceğine harcayacağız. Bu partide kavgaya yer yoktur” dedi.

Yüzde 63’lük desteğin bir rastlantı değil, doğru strateji, kapsayıcı siyaset ve örgütlü çalışmanın sonucu olduğunu ifade eden Akansoy, federal çözüm sürecinin yarattığı yeni zeminin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede ekonomik adaletsizlikler, anayasa ihlalleri, güvenlik krizleri olduğunu, kurumların çöküşe geçtiğini savunan Akansoy, bu alanlarda ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Nüfus politikası, Yurttaşlık Yasası ve AB uyum düzenlemelerinin CTP iktidarında hızla hayata geçirileceğini belirten Akansoy, “Tek başına iktidar bir hayal değil; doğru stratejiyle mümkündür. Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz” dedi.

-İncirli: “CTP’nin örgütlü gücü bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak”

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP’nin 55 yıllık mücadelesinin ülkenin kimliğini, kültürünü, iradesini ve barış idealini savunarak bugünlere geldiğini söyledi.

Kötü yönetimler sayesinde ülkede ayrımcılıklar yaratıldığını savunan İncirli, “Her şeye rağmen birbirimizden ve memleketimizden vazgeçmedik. CTP’nin örgütlü gücü bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak” dedi.

19 Ekim seçiminde ortaya çıkan başarının temelinde, partinin kapsayıcı siyasetinin doğru bir toplumsal karşılık bulduğunu ifade eden İncirli, yeni dönemde CTP’nin çok daha güçlü örgüt yapısıyla hareket edeceğini belirtti.

İncirli, iletişim, istişare ve örgütlenmenin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyerek, “Kurultay bittikten sonra ilk gün, CTP’nin tek başına iktidar yürüyüşünün ilk günü olacak” dedi.

Sıla Usar İncirli, nüfus politikası, liyakat, kamu yönetimi ve ekonomi gibi alanlarda kararlı ve cesur bir yeniden inşa sürecinin şart olduğunu da ifade etti.

Federal çözüm, barış ve Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonun korunacağını söyleyen Sıla Usar İncirli, “Kaynakları doğru yönetildiğinde bu ülkenin kendi ayakları üzerinde duracağını biliyoruz” dedi.