CTP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, 13-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Ankara ziyareti kapsamında, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin siyasi ve diplomatik çevrelerle görüşmeler yapması, konferans vermesi ve basın mensuplarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Ziyaret çerçevesinde İncirli, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde düzenlenecek “Kıbrıs’ta Yeni Dönem” başlıklı konferansta konuşmacı olarak da yer alacak. Konferans kapsamında; Kıbrıs’ta barış tesisi süreci, ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler ve bu alanlarda karşı karşıya kalınan yapısal ve siyasal zorlukların ele alınması yanı sıra CTP’nin önümüzdeki döneme ilişkin çözüm perspektifleri bütünlüklü ve kapsamlı bir çerçevede değerlendirilecek.