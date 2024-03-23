Yazılı açıklamasında “Süreci yönetemeyenler, bunun bedelini üreticiye, kontraktörlere, işçiye, ihracatçıya ve esnafa ödetmeye çalışıyor” diyen Gulamkadir, adada izinli şekilde bulunan, yaklaşık 27 ekipten oluşan 750 civarı kesim işçisinin çalıştırılmadığını, çalışamayan ekiplerin iş yokluğu nedeniyle Türkiye’ye geri döndüğünü, sonrasında ise “yeterli sayıda işçimiz yok” denilip üçüncü ülkelerden yetisi olup olmadığı bilinmeyen işçiler getirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Dört ay sonra sezon sona erdiğinde getirilen işçilerin akıbetinin ne olacağıyla ilgili ciddi iddialar bulunduğunu belirten Gulamkadir, “Bu iddialarda, getirilecek işçilerin teminat mektupsuz getirileceği, belirli şirketlere imtiyazların olduğu, gelecek kişilerden gelmeden komisyon alma ve sezon sonrası tamamlanacak iş sonrasında kaçak işçi veya insan kaçakçılığına kadar ilerleyen bir süreçten bahsedilmektedir” dedi.

Kontraktör birlikleri tarafından yapılan uyarı grevinin ardından gerçekleşen toplantıda verilen sözlerin yakın takipçisi olacağını kaydeden Gulamkadir, tüm sektör paydaşlarına yalnız olmadıklarını, bu ülkeyi hep birlikte ayağa kaldırmak için yanlarında olduklarını hatırlattı.