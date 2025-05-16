CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Girne'deki toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin mevcut durumunun kötüye gittiğini ve değişim zamanının geldiğini vurguladı.

Ekonomik, trafik, sağlık ve eğitim alanlarındaki sorunlara dikkat çeken Erhürman, hükümetin bu konularda etkin bir çözüm üretmediğini savundu.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Erhürman, mülkiyet, inşaat, turizm ve yükseköğretim alanlarında yaşanan sorunlara değindi. Ülkedeki genç neslin geleceğini daha iyi şekillendirmek için değişimin gerekli olduğunu belirtti.

Erhürman, “İçeride de dışarıda da başımıza çok işler açacak dedik. Sayın Ersin Tatar “Yürüyün da korkmayın” diyerek başladı, şimdi ise “Geçmeyin, ben bir şey yapamam” noktasına memleketi getirdi. Turizm sektörünün de benzer şeyler yaşamaya başladığını biliyoruz, daha da kötülerinin gelme ihtimali var. Yükseköğretimde de uluslararası hukuk önünde sorun yaşayacağımız bir duruma soktular bizi” dedi. Beceriksiz, basiretsiz politikaların sonuçlarının yaşandığını ifade eden Erhürman, “Bu ülkede çocuklarımızın önünü açmak hedefiyle hareket edeceğiz…” şeklinde konuştu.

-Talat: “Dinamik bir süreçten geçiyoruz”

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, kitle toplantısında yaptığı konuşmada, CTP’nin dört koldan süren mücadelesine dikkat çekerek, sürecin oldukça dinamik olduğunu belirtti.

Partinin tabanı ile olan bağlantısının önemine vurgu yapan Talat, ilerleyen dönemlerde kritik süreçlerin yaşanacağını ifade etti.

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Talat, toplantıların tüm ilçelerde devam edeceğini ve partinin kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini söyledi.

-Kişi: “Kritik bir süreçteyiz”

CTP Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi, konuşmasında, MYK ve Örgüt Bürosu’nun önümüzdeki sürece yönelik hazırlıklara başladığını, ülke gündeminin sürekli değiştiğini ve her gün yeni gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkı için kritik bir döneme girildiğini ifade etti.

Kitle toplantılarının önemine dikkat çeken Kişi, bu süreçte uzun bir yol kat edilmesi gerektiğini dile getirdi; partinin mücadeleye devam edeceğini ve halkın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.