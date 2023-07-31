CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mutluyaka köyü kahvesinde yurttaşlarla biraraya gelen CTP Mağusa İlçesi heyeti, belediye ile ilgili çalışmaları da aktararak, belediyeden daha iyi hizmet alımı için talepleri dinledi.

Ziyarette, elektrik kesintileri ve kablo ile elektrik getirilmesi konusuna da değinildi.

Ziyarette, bazı CTP milletvekilleri, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bazı CTP Mağusa İlçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri hazır bulunurken, kahvedeki toplantıda Mutlukaya Muhtarı Buran Dirensoy da yer aldı.