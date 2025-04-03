Parti Meclisi, bugün yaptığı toplantıda Tufan Erhürman’ın tek aday olarak başvurusunu kabul etti.

CTP Parti Meclisi, kararın 6 Nisan Pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak 29. Olağan Kurultay’da alınması yönünde karar üretti.

CTP, 2 Nisan 2025’te Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvuru sürecini ilan etmiş ve bu duyuruyu yerel gazeteler, partiye ait sosyal medya hesapları ve ilçe binaları aracılığıyla kamuoyuna aktarmıştı. Belirlenen süre içinde yalnızca Tufan Erhürman aday adaylığı başvurusunda bulundu.