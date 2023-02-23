Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Merkezi’ndeki görüşmede Şehir Plancıları Odası adına Gizem Caner, Layık Topcan ve Hıfsiye Öztoprak katılırken, CTP adına Genel Sekreter Asım Akansoy ile CTP milletvekillerinden oluşan Meclis Grubu heyeti katıldı.

Hükümetin Meclis'e sunduğu İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısıyla ilgili görüşlerini CTP yetkilileriyle paylaşan Şehir Plancıları Odası, imar yasasıyla ilgili yapılacak herhangi bir değişikliğin daha fazla katılımcılığı, daha fazla demokratik süreçleri içermesi gerektiğini, bu kapsamda da Avrupa Birliği (AB) normlarının gözetilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

-Akansoy: “İmar planlaması ülkesel fizik planı kapsamında ele alınmalıdır”

Genel Sekreter Asım Akansoy ise görüşmede, katılım süreçlerinin daraltılmasının ve bölgelerde yaşayan insanların görüşlerinin yaşam alanlarına yansıtılmamasının CTP için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Akansoy, CTP tarafından hayata geçirilen Ülkesel Fizik Planı'nın temel bir belge olduğunu ve bu bağlamda ülkede imar planlamasının Ülkesel Fizik Planı kapsamında ele alınması gerektiğini ifade etti.

Toplantı sonunda çalışmaların koordineli bir şekilde sürdürülmesine karar verildi. CTP’nin daraltılmış, zayıflatılmış bir imar düzenine karşı olacağı vurgulanarak, bu süreçte Oda’ya her türlü desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.