Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Sıla Usar İncirli’ye, Milletvekilleri Fikri Toros, Erkut Şahali ve Armağan Candan eşlik etti. AKEL heyetinde, Genel Sekreter Stefanos Stefanou’nun yanı sıra, Kıbrıs Konusu Bürosu üyesi Stavri Kalopsidiotou, Yakınlaşma Bürosu Başkanı Elias Demetriou ve Siyasi Büro üyesi Toumazos Tsielepis yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs meselesinin mevcut durumu değerlendirildi. Ayrıca iki parti, Kıbrıs sorunuyla ilgili yakın gelecekte yaşanabilecek gelişmeleri ele aldı. Temasların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

İNCİRLİ: STATÜKO SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CTP ile AKEL’in Kıbrıs’ta barış, demokrasi, sosyal adalet ve kapsamlı çözüm hedefi doğrultusunda siyasal mücadele verdiğinin altını çizdi.

İncirli, 2017 yılında gerçekleşen Crans-Montana Konferansından bu yana resmi çözüm sürecinin çıkmazda olmasıyla statükonun daha da derinleştirdiğini belirterek “CTP, statükonun tüm taraflara ağır bedeller ödettiğini görmekte, sürdürülemez olduğuna inanmaktadır.” dedi. CTP’nin Kıbrıs sorununun federal temelde, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir modelle çözülebileceğine inandığını vurgulayan İncirli, “Siyasi eşitlik ve güvenlik, yaşayabilir bir ortaklığın temel taşlarıdır.” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından yürütülen çabaları takdir ettiklerini belirten Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın müzakerelerin başarıyla sonuçlanabilmesi için ortaya koyduğu önerileri de desteklediklerini ifade etti.

“KAPSAMLI BİR SİYASİ ANLAŞMA HEDEFİ İLE SÜRECİN BAŞLAMASI GEREKMEKTEDİR”

Güven Artırıcı Önlemlerle siyasi iklimin kapsamlı çözüme hazırlanmasında önem taşıdığını belirten İncirli, bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin Kıbrıs sorunu konusunu daha da kritik bir hale getirdiğine dikkat çekti. Kıbrıs adasına konuşlandırılan uluslararası askeri güçlerin Ada’da askeri güvenliği dengesizleştirdiğini, bunu doğru bulmadıklarını ve Kıbrıs için olumsuz sonuçları olabileceğini ifade eden İncirli, “Kıbrıs’ta çözüm, aciliyet duygusu içerisinde, sonuç odaklı bir sürecin kurgulanmasına bağlıdır. Sırf müzakere olsun diye değil, kapsamlı bir siyasi anlaşma hedefi ile sürecin başlaması gerekmektedir” dedi ve bu yönde Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi defalarca teyit edildiğinin altını çizdi.

Sıla Usar İncirli, açıklamasının sonunda İki parti arasındaki ilişkilerin farklı düzeylerde ve alanlarda sürmekte olduğunu belirterek faaliyet gösteren ortak çalışma gruplarının çalışmalarını daha da ileriye taşımaları konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.