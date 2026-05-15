22 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek etkinlikler, akademik programlardan kültürel organizasyonlara uzanan geniş içeriğiyle dikkat çekiyor. Turizm alanında farkındalık oluşturmayı ve kapsayıcı turizm anlayışını güçlendirmeyi hedefleyen 27. Turizm Günleri kapsamında, öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek panel, zirve, film gösterimi ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirecek.

27. Turizm Günleri, 12 Mayıs 2026 Salı günü, saat 10.00’da, Aktivite Merkezi’nde DAÜ Turizm Fakültesi eski Dekanı merhum Prof. Dr. Mehmet Altınay anısına düzenlenen “Prof. Dr. Mehmet Altınay Turizm Zirvesi” etkinliği ile başladı. Açılış törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, Dekan Yardımcıları, Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın ailesi ile öğrenciler katıldı.

“BİLİM DÜNYASINA SAĞLADIĞI KATKILARLA ÖRNEK BİR İSİM”

Açılışta konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Yorgancı bu yıl temanın engellerin ötesinde eşit erişim olarak belirlendiğini aktararak, turizmin herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Zirvenin turizm alanına önemli katkılar sunmuş olan Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın anısına ithafen gerçekleştirildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, Prof. Dr. Altınay’ın akademik çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve bilim dünyasına sağladığı katkılarla örnek bir isim olduğunu ifade etti. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Dr. Günay Kibrit’e teşekkür eden Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, oturumda yer alan konuşmacıların engelsiz turizm, erişilebilirlik uygulamaları ve turizmin bölgesel kalkınmadaki rolü gibi önemli konularda değerli paylaşımlar gerçekleştireceğini belirtti.

“DİSİPLİN, AKADEMİK ÜRETKENLİK VE VİZYONER LİDERLİK İLE ŞEKİLLENDİ”

Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın oğlu Prof. Dr. Levent Altınay konuşmasında, 27. Turizm Günleri kapsamında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm katılımcıları selamladı. Etkinliğin, babası Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın anısını yaşatmak adına kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Altınay, merhum Altınay’ın güçlü insan ilişkilerine dayalı yaklaşımıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde kendine özgü bir çalışma ve kurum kültürü oluşturduğunu ifade etti. Bu kültürün disiplin, akademik üretkenlik ve vizyoner liderlik ile şekillendiğini belirten Prof. Dr. Altınay, Turizm Fakültesi’nin bu değerler doğrultusunda başarılarını sürdürmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

“ERİŞİLEBİLİR TURİZM KRİTİK BİR KONU”

Dr. Günay Kibrit konuşmasında, 27. Turizm Günleri kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm katılımcıları selamladı. Etkinliğin, Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı anmak ve onun insani yaklaşımını bir kez daha hatırlamak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Kibrit, merhum akademisyeni rahmetle andı. Engellilerin toplumsal yaşamda eşit bireyler olarak yer alabilmesi adına erişilebilirlik ve engelsiz yaşam konularının önemine dikkat çeken Dr. Kibrit, özellikle turizm alanında bu farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs’ın bir ada ülkesi olması nedeniyle erişilebilir turizmin daha da kritik bir konu olduğuna işaret eden Dr. Kibrit, geçmişte engelli bireylerin denize erişim gibi temel haklarda dahi zorluk yaşadığını hatırlatarak bu alanda atılacak adımların önemine vurgu yaptı. Dr. Kibrit, etkinliğin engelsiz turizm konusunda farkındalık yaratacağına inandığını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

“BÖLGENİN SAYGIN FAKÜLTELERİNDEN BİRİ”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç etkinliğin yalnızca bir organizasyon olmanın ötesinde, turizmin insanları ve kültürleri bir araya getiren evrensel gücünü yeniden hatırlamak adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Bu yılın temasının “Engellerin Ötesinde, Eşit Erişim” olmasının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, çağdaş turizm anlayışının kapsayıcılık, sosyal adalet ve erişilebilirlik ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirterek, turizmin herkes için eşit şekilde deneyimlenebilir olması gerektiğine dikkat çekti. DAÜ Turizm Fakültesi’nin güçlü akademik yapısı, uluslararası başarıları ve sektörle kurduğu yakın ilişkiler sayesinde bölgenin saygın fakültelerinden biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Altınay’ı rahmetle anarak onun vizyonu, insani yaklaşımı ve akademiye sağladığı katkılarla kalıcı bir iz bıraktığını ifade etti.

ENGELSİZ TURİZM PANELİ

Prof. Dr. Mehmet Altınay Turizm Zirvesi kapsamında oturumlar gerçekleştirildi. Zirvenin birinci oturumunda “Engelsiz Turizm” başlıklı panel yapıldı. Dr. Günay Kibrit moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Emre Ozan Aksöz, Uzman Adem Kuyumcu konuşmacı olarak yer aldı.

PROF. DR. FEVZİ OKUMUŞ: TURİZM ARAŞTIRMALARINA DUAYEN PERSPEKTİF

Florida Merkez Üniversitesi Rosen Konaklama İşletmeciliği Fakültesi’nde CFHLA Professor olarak görev yapan, stratejik yönetim, değişim yönetimi, rekabet avantajı ve kriz yönetimi alanlarındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda öne çıkan, 230’un üzerinde bilimsel yayını ve 4.400’ü aşkın atıfıyla turizm ve konaklama işletmeciliği alanında önemli bir isim olan Prof. Dr. Fevzi Okumuş, Zirvenin İngilizce gerçekleştirilen ikinci oturumunda “Turizmde Araştırma Eğilimleri” konusunu ele aldı. Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşen oturumda, turizm alanındaki güncel akademik çalışmalar ve eğilimler değerlendirildi. Prof. Dr. Fevzi Okumuş’un konuşması öncesinde Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Yorgancı ve DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından da etkinlik bağlamında birer konuşma gerçekleştirildi.

YEMEK YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Mehmet Altınay anısına düzenlenen Turizm Zirvesi çerçevesinde, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ile annelerine yönelik özel bir yemek yarışması düzenlenirken, söz konusu yarışmanın ödül töreni de aynı gün gerçekleştirildi. Yarışmada Zehra Kardeşoğlu ve Öztürk Bodurhan birinci, Güzel Akın ve Nazif Kanat ikinci, Hümeyra Günel ve Elifsu Özdemir üçüncü, Gülşen Rüya Ayan ve Kayra Gani Bilir ise, dördüncü sırada yer aldı.

Turizm Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Turizm Fakültesi’nde “Kör Talihim” adlı film gösterimi ile devam etti.

ETKİNLİKLER 22 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

14 Mayıs 2026 Perşembe günü Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Aşçılık ile Pastacılık ve Fırıncılık Türkçe Program öğrencilerine yönelik 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Töreni gerçekleştirildi. Törende, akademik başarı gösteren öğrenciler onurlandırıldı.

16-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında ise Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerini kapsayan Eğitim ve Kültür Gezisi gerçekleştirilecek. Söz konusu gezi ile öğrencilerin kültürel ve mesleki bilgi birikimlerinin artırılması hedefleniyor.

21 Mayıs 2026 Perşembe günü, İngilizce programlara yönelik Yüksek Şeref ve Şeref Töreni gerçekleştirilecek. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Rekreasyon programı öğrencilerinin yer alacağı törende başarılı öğrenciler ödüllendirilecek.

27. Turizm Günleri, 22 Mayıs 2026 Cuma günü düzenlenecek Turizm Festivali ve Bağış Kermesi ile sona erecek. DAÜ Turizm Fakültesi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek festivalde müzik dinletileri, DJ performansları, kültürel yiyecek-içecek stantları, dans gösterileri, voleybol turnuvası ve rekreasyon oyunları yer alacak.