Dernek'ten yapılan açıklamada, organizasyonun ilk kez hem ralli hem de Hazine Avcılığı olarak düzenleneceği ifade edilerek, sezonun ikinci etkinliğinin 12.NG Kütahya Klasik Otomobil Rallisi adıyla hayatını kaybeden Cahit Necipoğlu anısına yapılacağı belirtildi.

Etkinliğin, 17 Mayıs Pazar sabahı saat 10.00’da Değirmenlik bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünden başlayacağı bildirilen açıklamada, klasik severlerin farklı parkurda Hazine Avcılığı veya üç sabit hız resti içeren rallide mücadele edeceği kaydedildi. Ralli ekiplerinin 62 kilometrelik parkurda yarışacağı ifade edildi.