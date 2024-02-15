Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, bu sabah Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen) ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Ahmet Tuğcu başkanlığındaki El-Sen Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen CTP heyeti, Kıb-Tek çalışanlarının sorunları yanında, ülkedeki enerji sorununu da masaya yatırma fırsatı buldu. İki heyet, esas olanın kamu yararı olduğunu, kamu yararı çerçevesinde birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. CTP heyeti içerisinde Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa milletvekilleri Ürün Solyalı ve Sami Özuslu, Lefke milletvekili Salahi Şahiner ile Girne milletvekili ve CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat yer aldı.