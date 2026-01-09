Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ülkede giderek derinleşen siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlar çerçevesinde bir araya geldi. Partiler arasında gerçekleştirilen ziyarette, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen başarının ve bu süreçte topluma yansıyan birlikteliğin yarattığı umut ele alındı.

Seçim sürecinde ortaya çıkan ortak iradenin, yalnızca bir seçim başarısı olarak değil; ülkede değişim beklentisi taşıyan geniş toplumsal kesimlerin ortak talebi okunması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, söz konusu birlikteliğin nasıl sürdürülebileceği, sosyal demokrat partilerin kendi tüzel kişiliklerini koruyarak hangi ilkeler ve yöntemler üzerinden yeniden bir araya gelebileceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan daha kapsamlı temasların ve toplantıların da çerçevesi konuşuldu.

TDP heyetine, Genel Başkan Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, MYK Üyesi Avukat Mine Atlı, MYK Üyesi ve Basın ve Dijital İletişim Sekreteri Redif Ekinci, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Hasan Umur, MYK Üyesi Güner Ersen ile Örgütlenme Sekreteri Tahir Hoca katıldı.

CTP heyetinde ise Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye, Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Ürün Solyalı, MYK Üyesi Koral Aşam ve CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros yer aldı.

Görüşmede; ülkede artan yoksullaşma, üretimde yaşanan gerileme, güvenlik ve hukuk alanındaki zaaflar, demokrasi ve kurumsal çöküş başlıklarının yanı sıra, toplumsal muhalefetin güçlendirilmesi ve sosyal demokrat siyasetin ortak sorumluluk alanları ele alındı. İki partinin, farklı örgütsel yapılar ve tüzel kimlikler içerisinde olsa da, topluma karşı taşıdığı tarihsel sorumluluğun altı çizildi.