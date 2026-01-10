CTP’den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemenin eğitim bilimi ve pedagojik ilkeler göz ardı edilerek, öğretmen sendikalarıyla istişare edilmeden hazırlandığı belirtildi.

-“Anayasa Mahkemesi tartışmalara son noktayı koymuştur”

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı’nın kararı çarpıtarak, sorumluluğu dava açanlara, KTÖS’e ve muhalefete yükleme çabasının kabul edilemez olduğu da vurgulanarak, Anayasa Mahkemesi’nin kararının tartışmalara son noktayı koyduğu ifade edildi ve uzun süredir devam eden uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğunun açıkça ortaya konduğu belirtildi.

CTP açıklamasında, öğretmenlik mesleğinin sıradan bir istihdam alanı değil, kamusal sorumluluk taşıyan ve toplumun geleceğini belirleyen temel bir meslek olduğunu hatırlatılarak, geçici öğretmenlik uygulamasının mesleği itibarsızlaştırdığı, eğitimi açık biçimde bir siyasi müdahale alanına dönüştürdüğü ve genç öğretmen adaylarını belirsizlik ve mağduriyet içinde bıraktığı kaydedildi.

“Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihsel ve kültürel birikimi korunarak; ihtiyaç duyulan tüm öğretmen branşları için eğitim bilimi yeterliliklerine uygun ana dal ve yan dal programlarının hayata geçirilmesi hem mümkündür hem de zorunludur” ifadeleri kullanılan açıklamada, AÖA’nın güçlendirilmesi ve öğretmen yetiştirme süreçlerinin nüfus da dikkate alınarak, bilimsel temelde planlanması gerektiği vurgulandı.

CTP, hükümetin yarattığı kaosun sorumluluğunu üstlenmesi ve istifa etmesi gerektiğini belirterek, öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltme ve kamusal eğitimin niteliğini artırma mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.