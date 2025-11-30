Kurultayda divan oluşturulurken, Divan Başkanlığına Muhittin Tolga Özsağlam seçildi. Divan üyeliklerine ise Deniz Kim, Dilan Aşan, Mine Karaca ve Cemal Türkler getirildi.

Genel başkan adaylarının konuşmalarına geçilmeden önce, CTP Milletvekili Doğuş Derya Olağanüstü Kurultay kararlarını okudu.

CTP 30’uncu Olağanüstü Kurultayı, Kıbrıs’ı yurt bilen tüm bireylerin onurlu, eşit, adil ve demokratik bir yaşam hakkını merkeze alan kararları oybirliğiyle kabul etti.

Kurultayda alınan kararlarla birlikte parti, örgütleri ve tüm yetkili organlarıyla birlikte; CTP’li belediyelerde görev yapan başkanlara ve belediye meclis üyelerine, geçmiş ve gelecekte CTP hükümetinde görev alacak bakanlara ve milletvekillerine, belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda mücadele etme sorumluluğu verdi.

Kurultayda Okunan Kararlar:

1. Ekonomik Adalet ve Emek

CTP, yoksullaşmaya karşı mücadeleyi temel görev sayar. Yerli işgücünü, küçük- orta boy işletmeleri, esnafı, hayvancılık ve tarımla uğraşan üreticileri koruyacak politikaları hayata geçirir. Emek sömürüsünü engelleyecek düzenlemeleri yürürlüğe koyarken, yerli ve yabancı tüm emekçilerin yaşam kalitesini artırmayı ve yerli işgücü istihdamını artıracak yapısal adımları atmayı önceliklendirir. Ekonomik adaletin sağlanması amacıyla yerli üreticilerin üretim koşullarını ve finansal kaynaklarını artırmayı hedefleyen politikalar yürürlüğe koyarken, haksız rekabeti önleyici düzenlemeleri yapmayı taahhüt eder. Sanayi, tarım, turizm ve ulaşımda sektörel verimliliğin artırılması hedefiyle çalışırken, kamu hizmetlerinin de şeffaf, verimli ve insan odaklı olması için uğraşır.

2. Nüfus Sayımı ve Yurttaşlık Yasası

CTP, hükümete geldiği ilk andan itibaren sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir nüfus sayımı gerçekleştirmeyi ve adil bir Yurttaşlık Yasası hazırlamayı taahhüt eder. Düzensiz göç ile mücadele ederken, nüfus akışını kontrol altına alacak çağdaş ve insan haklarına uygun düzenlemeleri yürürlüğe koyar.

3. Vergi Adaleti ve Dayanışmacı Ekonomi

Vergi adaletini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri derhal yürürlüğe koyar. Kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ederken, kooperatifleşme gibi dayanışmacı ekonomi modellerini destekler. Asgari ücretliler başta olmak üzere, çalışanların yüksek enflasyon karşısında alım gücünü koruyucu önlemler almayı taahhüt eden CTP, ILO Sözleşmeleri çerçevesinde özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefler.

4. Kamusal Hizmetlere Erişim ve Toplumsal İrade

Yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığının demokrasinin yapı taşı olduğunu bilen CTP, yargı bağımsızlığının korunmasına özel bir önem verir. Eğitim, sağlık, altyapı, enerji, su, haberleşme ve ulaşım gibi stratejik sektörlerde Kıbrıs Türk toplumunun yönetsel iradesinin korunması ve güçlendirilmesi için mücadele eder. Bu hizmetlerin halka hızlı, ucuz, nitelikli biçimde sunulmasını temel görev bilir. KIBTEK, Ercan Havalimanı, Deniz Limanları başta olmak üzere, Kıbrıs Türk toplumunun özvarlığı olan tüm alanların ve kurumların Kıbrıs Türk toplumu tarafından yönetilmesi ilkesiyle hareket eder.

5. Bilimsel, Çağdaş, Kamusal Eğitim:

CTP, ücretsiz bilimsel ve çağdaş kamusal eğitimin yaygınlaştırılmasını ve kalitenin artırılmasını en öncelikli görev olarak görür. Her çocuğun nitelikli, ücretsiz ve kamusal eğitime erişebilmesinin, sosyal devletin temel yükümlülüğü olduğu anlayışıyla bilgiye, bilime, eleştirel düşünceye ve çağdaş değerlere dayalı bir eğitim sistemini geliştirmeyi hedefler. Bu bağlamda, eğitim planlamasını uzun vadeli bir devlet politikası olarak ele almayı, eğitim bütçesinin payını artırarak okulların fiziki ve teknolojik altyapısını güçlendirilmeyi, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi ve her kademede eşit, kapsayıcı, yenilikçi ve planlı bir eğitim sistemi kurulmasını öncelikli görür. CTP, bu çerçevede mesleki eğitimin güçlendirilmesini, öğrencilerin iş hayatına hazırlık süreçlerinin geliştirilmesini ve erken yaşlardan itibaren yabancı dil becerilerinin artırılmasını temel hedefleri arasında görür. Bu doğrultuda, çağdaş, laik, analitik ve üretken bir kamusal eğitim anlayışını politikalarının merkezine yerleştirir.

6. Güvenli Hastaneler, Güvenli Sağlık Hizmeti:

CTP, nitelikli, erişilebilir ve ekonomik sağlık hizmetlerini koruyucu sağlık politikalarıyla birlikte, güvenli sağlık hizmetlerinin temel yapı taşı olarak görür. Her bireyin eşit, sürekli ve güvenli sağlık hizmetine ulaşabildiği bir sistemi merkeze alan politikaları öncelikli kabul eder. Hizmet kalitesini yükseltmek ve sağlık kurumlarına erişimi artırmak amacıyla, sağlık alanında görev yapan paydaş örgütlerle iş birliği içerisinde, kademeli olarak tam gün poliklinik hizmetine geçilmesini hedefler. Özel sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve şeffaf biçimde denetlenmesini sağlayacak yasal ve kurumsal mekanizmaların oluşturulmasını önceliklendirir. Acil sağlık hizmetlerine özel önem veren CTP; yerinden, hızlı ve nitelikli hizmet sunumunu esas alarak sağlık merkezlerinin güçlendirilmesini hedefler. Bu doğrultuda birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve acil sağlık altyapısının güçlendirilmesi temel öncelikler arasında yer alır.

Hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmak amacıyla çağdaş ilaç politikalarının hayata geçirilmesi, sürdürülebilir bir ilaç tedarik sisteminin kurulması ve etkin bir ilaç yönetim mekanizmasının uygulanması da temel hedefler arasındadır.

7. Ekolojik Denge ve Planlı Kalkınma

CTP, ülkeyi ranta ve talana teslim eden anlayışa son vermeyi hedefler. Ülkesel Fizik Planı’nın güncellenerek etkin biçimde uygulanmasını, tüm ilçelerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun gelişim planlarının hazırlanmasını, turizm, taş ocakları, inşaat, tarım ve hayvancılık alanları başta olmak üzere tüm ekonomik alanların ekolojik dengeyi koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesini taahhüt eder. Bu düzenlemeleri yaparken toprak, su ve hava kirliliğini önlemeyi ve ülkenin küresel iklim krizine karşı hazırlanmasını hedefler. Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) hedeflerini gerçekleştirmeyi temel alan CTP, karbon ayak izinin azaltılması, yeşil üretim standartlarının belirlenip yerleştirilmesi, geri dönüşüm ve benzeri hedefleri yerel ve merkezi düzeylerde gerçekleştirmek için çalışır.

8. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kamusal Bakım Hizmetleri

CTP, toplumsal cinsiyet eşitliğini fırsatlarda, koşullarda ve sonuçlarda tam anlamıyla sağlayacak kurumsal ve mali düzenlemeleri yerel ve merkezi düzeylerde hayata geçirir. Kadınların omuzuna yüklenen bakım hizmetlerinin kamusal hizmet veren kurumlarla düzenlenmesi gerektiğinin bilinciyle, tüm ilçelerde yaşlı bakım evleri, engelsiz yaşam evleri, gündüz bakım merkezleri ve çocuk kreşlerini kamusal olarak kurmayı taahhüt eder. TOCED’in tam teşekküllü biçimde açılması, sosyal hizmetler dairesinin güncel koşullara göre yeniden yapılandırılması ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması bu hedefin ayrılmaz parçasıdır.

9.Gençlik Politikaları:

Gençlerin özgür, aktif ve özerk bireyler olarak yaşamlarını planlayabilmeleri, öngörülebilir bir geleceğe sahip olmaları, dünya ile rekabet edebilmeleri için gerekli uzun vadeli programların oluşturulması ve bu imkanların kurumsal yapılarla güvence altına alınması CTP için temel hedeflerdir. Gençlerin ihtiyaçlarını merkeze alan; eğitim, istihdam, barınma, kültür-sanat, spor, teknoloji, askerlik gibi birçok alanda strateji ve eylem planları hazırlayarak bütüncül bir gençlik politikası kurgulamak ve gençlerin demokratik hayata aktif katılımını güçlendirmek maksadıyla gerekli tüm diplomatik girişimleri yapmayı taahhüt eden CTP, izolasyonlardan etkilenen sporcu, sanatçı ve üretici gençlere yönelik çalışmalar yapılmasını hedefler. CTP, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimleri için merkezi ve yerel düzeyde merkezler açmayı taahhüt eder.

10. Federal Çözüm ve Diplomatik İrade

CTP, Gazze’de yaşanan soykırım ve bölgesel şiddet sarmalının farkında olarak, adil, kalıcı ve eşitlikçi bir çözüm için mücadele kararlılığını yineler. BM parametreleri zemininde iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm vizyonuna bağlı kalarak, Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını her platformda savunmayı görev bilir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıs Rum liderliği dahil tüm ilgili taraflarla diplomatik olgunluk temelinde iletişim kurmayı görev bilir. CTP, Kıbrıs Türk toplumunun kurumlarıyla birlikte Avrupa Birliği’ne hazırlanma sürecinin mimarı olarak AB Uyum Çalışmalarını yürütecek ad-hoc komitenin yeniden kurulması için çaba gösterir.

Adaylar toplu fotoğraf verdi, konuşma sırası için kura çekildi

Kurultay kararlarının okunmasının ardından üç genel başkan adayı basına toplu fotoğraf verdi. Ardından adayların kürsü sırasını belirlemek üzere kura çekimine geçildi.