İncirli, kişilerin değil, anlayışların dönem belirlediğini söyleyerek, Tufan Erhürman’ın uzun yıllar partiye liderlik ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinin önemine dikkat çekti. Erhürman’ın %63 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin, halkın değişim talebinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

“Halk değişim talep etti; güvenlik, sağlık ve eğitimde ciddi sorunlar var”...

İncirli, Kıbrıs Türk halkının uzun süredir güvenlik krizinden sağlık ve eğitim alanlarındaki hizmet sorunlarına kadar birçok başlıkta sıkıntı yaşadığını söyledi. Halkın geleceğini karanlık gördüğünü ve tıkanmış yolların açılması için çözüm isteyen kesimlerin CTP’ye destek verdiğini belirtti.

Toplumsal yapıyı zedeleyen “kirli ilişkiler, tetikçiler ve liyakatsiz yönetim” başlıklarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan İncirli, CTP’nin 2026’da güçlü bir iktidar kurarak bu güveni yeniden tesis etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“2026’da güçlü bir CTP iktidarı çözüme giden yolu açacak”

Sıla Usar İncirli, CTP’nin iktidara gelmesinin Kıbrıs sorununun çözümü adına da önemli olduğunu belirterek, güçlü bir hükümetin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın atacağı adımları destekleyeceğini söyledi. Liyakatsiz kadroların kurumları zayıflattığını, adalet duygusunun yitirildiğini ve torpil düzeninin vatandaşın devlete inancını sarstığını ifade etti.

Bu nedenle 2026 seçimlerinde güçlü bir CTP iktidarının şart olduğunu vurguladı.

“Parti içi bütünlük ve kolektif çalışma önceliğimiz”

Genel başkan seçilmesi halinde önceliğinin parti bütünlüğünü korumak olacağını belirten İncirli, parti içi demokrasiyi, üyelerin karar alma süreçlerine katılımını ve kolektif çalışma kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

CTP’nin sivil toplum örgütleri ve sendikalarla kurduğu ilişkilere de değinen İncirli, “Birlikte yöneteceğiz” anlayışının partinin temel felsefesi olduğunu söyledi.

“Kurultay bir demokrasi şöleni olacak”

Diğer adaylar Asım Akansoy ve Erkut Şahali ile gerginlik olduğu iddialarını reddeden İncirli, üç adayın da 1980’li yıllardan beri dost olduklarını belirtti. Sürecin siyasi olgunlukla yürütüldüğünü, kurultayın üyelerin sözünü söyleyeceği bir demokrasi şöleni olacağını ifade etti.

“CTP'nin iktidar hedefi 50 yıllık bir hedeftir”

CTP’nin iktidar olamayacağı yönündeki söylemleri değerlendiren İncirli, bunun geçmişte de kullanılan bir söylem olduğunu hatırlattı. CTP’nin iktidarda olmadığı dönemlerde halkın kaybettiğini söyleyen İncirli, iktidar hedefinin partinin kuruluşundan beri var olduğunu ifade etti.

“Türkiye ile ilişkilerin bozulacağı iddiası gerçekçi değil”

CTP’nin iktidara gelmesi halinde Türkiye ile ilişkilerin zarar göreceği yönündeki söylemlere de yanıt veren İncirli, bunun istismar edilen bir tartışma olduğunu söyledi. Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Ankara’ya yaptığı ziyaretin, ilişkilerin sağlıklı ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülebileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye ile tarihi, kültürel ve sosyal bağların önemine vurgu yapan İncirli, iki taraf arasında “eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde en iyi ilişkileri sürdürmeyi” arzu ettiklerini dile getirdi.

"Hükümet 2027'yi görmez"

Sıla Usar İncirli, CTP örgütlerinin ve halkın içinde bulunduğu dinamizme dikkat çekerek, “Halk değişimi talep ediyor. CTP uzun süredir erken seçim çağrısı yapıyor. Bunun nedeni sadece ana muhalefet olmak değil; mevcut hükümetin ülkeye büyük zarar verdiğini görüyoruz. Bu nedenle seçim 2026’da yapılacak. 2027’yi bu hükümet kesinlikle göremez” dedi.