Bunlar da ilginizi çekebilir

CTP’nin 8 bin civarında kayıtlı üyesi bulunuyor.

Ülkede Yasal Statüsü Olmayan 2 Kişi Tutuklandı

Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.

Olağanüstü kurultay açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak kurultayda genel başkanlık için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli yarışacak.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.