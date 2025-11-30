Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak kurultayda genel başkanlık için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli yarışacak.
Olağanüstü kurultay açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.
Seçime katılanların salt çoğunluğunu alan genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.
Elektronik oylamayla yapılacak seçimin saat 20.00’de tamamlanması bekleniyor.
CTP’nin 8 bin civarında kayıtlı üyesi bulunuyor.