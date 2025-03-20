Kuzey Kıbrıs’ın Önde gelen İnşaat Firması Ceyhun Tunalı & Sons, müzik sektörünün sevilen isimlerinden Soner Arıca ile lüks konut projeleri için bugüne kadar yapılmamış ve Kuzey Kıbrıs’ta en büyük pazarlama kampanyası için karşılıklı imza attılar.

1976’dan beri Kuzey Kıbrıs’ta lüks inşaat projelerine imza atan CTS Cyprus Homes, yarım asırlık tecrübesiyle Kıbrıs’ın kimliğini değiştiriyor. Öncü yaklaşımları, son teknoloji trendlerle donatılmış konutlarıyla, konumlandığı her bölgenin değerini yükselterek hem bölgeye hem de hayalinin peşinden gidenlere hizmet eden CTS Cyprus Homes , bir ilki daha gerçekleştirerek, Kuzey Kıbrıs’ın ilk profesyonel reklam filmi çekerek liderliği elden bırakmadı. Türkiye’nin bilinen ve herkesin merakla izlediği ‘’Kızılcık Şerbeti , İnci Taneleri , Bir Gece Masalı ,Hudutsuz Sevda ve Sandık Kokusu ‘’ dizilerinin içinde yer aldı . Ceyhun Tunalı & Sons , çekmiş olduğu reklam filmi ile Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs’tan konut almak isteyen yatırımcıların ve emlak firmalarının yoğun ilgisi ile karşılaşarak turizm merkezi olan adamızın tanınmasına büyük katkıda bulundu.