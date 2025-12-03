Hasipoğlu, Girne 18 Yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Dairenin 4-10 Aralık dönemi tahminlerine göre, havanın yarın parçalı bulutlu geçmesi, 5 Aralık Cuma ile 10 Aralık Çarşamba arası her gün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 21- 24, ikinci yarısı ise iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cuma ve cumartesi günleri ise yer yer fırtınamsı şeklinde esecek.