Polis, 30 Eylül 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü görevlilerinin aldığı bilgi doğrultusunda, zanlı E.K.’nın Gönyeli’deki ikametgahında arama yaptığını ve 2 kilo 700 gram Hintkeneviri, 250 gram kokain, 4 adet hassas terazi, bir adet öğütücü ile banka kartı bulup emare aldıklarını kaydetti.

Polis, ele geçirilen emareler üzerinde yapılan parmak izi incelemesi sonucunda, H.K.’nın cam kavanoz ve naylon poşetlerde sağ ve sol el parmak izlerinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Zanlı H.K., 2 Aralık tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandı ve üzerinde yapılan aramada 1 gram uyuşturucu bulundu. Polis, H.K.’nın Gönyeli’de ele geçirilen uyuşturucularla ilgili bazı beyanlarda bulunduğunu da belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.