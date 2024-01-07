31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor.

Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin 11 büyükşehir (İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu) ve 15 kentin (Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin) belediye başkan adaylarını açıkladı.

İŞTE ADAYLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını illerin alfabetik sırasıyla tanıttı.

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Bahçeli: TFF, Süper Kupa krizinde süreci yönetemedi Bahçeli: TFF, Süper Kupa krizinde süreci yönetemedi

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

İstanbul: Murat Kurum