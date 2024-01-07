Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin 11 büyükşehir (İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu) ve 15 kentin (Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin) belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.