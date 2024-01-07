31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor.
Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin 11 büyükşehir (İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu) ve 15 kentin (Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin) belediye başkan adaylarını açıkladı.
İŞTE ADAYLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını illerin alfabetik sırasıyla tanıttı.
Artvin: Mehmet Kocatepe
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bursa: Alinur Aktaş
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Denizli: Osman Zolan
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Halit Doğan
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk
İstanbul: Murat Kurum