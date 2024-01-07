Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

07.01.2024 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne Tatlısu Anayolunun 15-16. kilometreleri arasında, Tatlısu istikametine doğru seyreden Mehmet KÖTÜCE (E-61), yönetimindeki EA 028 plakalı salon araç sürücüsünün karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yolun sağında bulunan petrol istasyonuna dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce gelmekte olan Volkan MERTKAYA (E-39) yönetimindeki SV 374 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan MERTKAYA kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

EA 028 plakalı araç sürücüsü Mehmet KÖTÜCE tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.