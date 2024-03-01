Lider eşleri arasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Fatma Zerrin Üstel da yer aldı.

Emine Erdoğan, temaslarını 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ADF'nin açılış töreninden önce yaptı.

Kongre merkezi girişinde yer alan Refik Anadol'un dijital sergisinden ve diplomasi tünelinden geçen Emine Erdoğan, bekleme odasında, Tatar ve Üstel'in yanı sıra eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Gibarar Kitaroviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'un eşi Prindon Sadriu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Üyesi Mirela Becirovic ve Esvatini Kraliçesi Inkhosikati Nkambule ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından "Gazze Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi"ni de lider eşleriyle gezdi.