Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Beyarmudu Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Bülent Bebek ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaret programı kapsamında daha sonra Dörtyol, Korkuteli ve Güvercinlik köylerine geçen Erhürman, bölge halkıyla buluştu.
Yurttaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erhürman, talep ve önerileri dinledi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, köy ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi.