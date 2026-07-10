Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Berkay Sürmelioğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa'da Fuar Alanı girişinde bulunan O.G'den yapılan soruşturma neticesinde KKTC'de kalacak yeri ve parası olmadığının tespit edildiğini ve derbeder şahıs olarak suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının KKTC'de bulunduğu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.