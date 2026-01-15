Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dünkü ziyarette, Gazimağusa’nın mevcut yapısı, üretim potansiyeli ve gelecek dönemde kente yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Erhürman, ayrıca Mağusa Kadın Merkezi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi” projesinin belediyedeki lansmanına da katıldı.

-Erhürman

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüşmesinde, Güzelyurt ve İskele’nin ardından Gazimağusa’yı ziyaret ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçim sürecinin ardından yalnızca dış politika başlıklarının değil, ülkede neler yapılabileceğinin de konuşulması gerektiğini önemsediğini kaydetti.

Enerjisini kapalı mekanlardan değil, sahadan ve toplumun içinden aldığını ifade eden Erhürman, Gazimağusa’yı turizm açısından öncelikli bölgelerden biri olarak gördüğünü belirtti.

Mevcut yapısı koruyarak Gazimağusa’nın turizmdeki konumunun çok daha ileriye taşınabileceğini kaydeden Erhürman, bu ziyaret kapsamında, belediyeyle birlikte atılabilecek adımlar konusunda ortak bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ziyaretin, hem mevcut durumu değerlendirmek hem de geleceğe yönelik iş birliği alanlarını konuşmak açısından önemli olduğunu belirten Erhürman, misafirperverliklerinden dolayı Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük kenti olmasının yanı sıra, ülkenin diğer bölgelerinden farklı bir gelişim dinamiğine sahip olduğunu söyledi.

Kent ekonomisinin şans oyunlarına dayalı bir yapıdan ziyade üretim, ticaret ve emek üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Uluçay, ülkenin ithalat ve ihracatının yüzde 85’inden fazlasının Gazimağusa Limanı üzerinden gerçekleştiğini, tarımsal sera üretiminin yaklaşık yüzde 65’inin de yine Gazimağusa bölgesinde yapıldığını ifade etti.

Gazimağusa’nın aynı zamanda ülkedeki tek devlet üniversitesine ev sahipliği yaptığını ve gerçek anlamda bir turizm bölgesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Uluçay, kentin çalışan ve üreten insan yapısıyla öne çıktığını kaydetti.

Liman kenti olmanın getirdiği altyapı, yol ve trafik sorunlarının zaman zaman yaşandığını da aktaran Uluçay, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Gazimağusa’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretlerin kentin geleceğine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi.