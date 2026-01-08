Von der Leyen’in konuşmasında, yapay zekâ alanındaki yeniliklerin “Bizans kiliselerinin gölgesinde” geliştirildiğine dair ifadeler kullandığını hatırlatan Erhürman, “Bu adanın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi bir yaklaşım sergilenmiştir. Oysa bu adada Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır ve var olmaya devam edecektir” dedi.

“Kıbrıslı Türklerin görmezden gelinmesini görmezden gelmeyeceğiz” diyen Erhürman, ilişkilerin bozulmaması adına sessiz kalma anlayışlarının hiçbir zaman olmadığını ifade etti. Erhürman, “Ne görüşmeden kaçarız ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi, gerçekleri ve doğruları dile getirmekten çekiniriz. Tam tersine, görmezden gelinmeyi her ortamda görünür kılmak gerekir ki ilişkiler doğru zemine otursun” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Avrupa Birliği ve AB üyesi devlet yetkilileriyle yapılan tüm temaslarda, AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç bulunduğunu dile getirdiklerini ve bunu anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs konusunun siyasi boyutu ve AB içindeki mevcut “anomali”ye ilişkin görüşlerini daha önce defalarca açıkladıklarını belirten Erhürman, bu açıklamada ayrıntılara girmedi. Ancak AB yetkililerinin söz konusu konuşma metni üzerinde yeniden düşünmesinin, anlatılmak istenen pek çok hususun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Erhürman, “Sadece diyalog, sabır ve soğukkanlılık değil, aynı zamanda kararlılık da vardır. Bu kararlılığımızın göz ardı edilmemesi gerekir” dedi.