Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç'ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İçişleri Bakanı Oğuz ile Polis Genel Müdürü Adalıer’den Güvenlik Değerlendirme Toplantısı
İçeriği Görüntüle
Kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Güv.K.K. Yrd. Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş ve 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bor'da hazır bulundu.