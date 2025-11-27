Bunlar da ilginizi çekebilir

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Mert Taşkın, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi sunarken, heyet Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar dileyip ziyaret anısına hediye takdim etti.

Ziyarette, federasyonun 40. kuruluş yılı kapsamında yürüttüğü çalışmalar, satrancın ülke genelinde yaygınlaştırılması ve genç sporcuların desteklenmesine yönelik projeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek satranç sporunun gelişimine katkı sağlayan tüm çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Mert Taşkın ve federasyon yönetimini bugün kabul ederek görüştü.

