Kar-İş’ten yapılan açıklamaya göre Topaloğlu, Perşembe Pazarı kurulurken öğrenci otobüslerinin her zaman olduğu gibi pazarın arka kısmına park ettiğini, buna rağmen kafe işletmecilerinin hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan iddialarla şoförlere küfür ederek saldırıya geçtiğini savundu. Topaloğlu, park halindeki otobüslerin kafenin önünden 25–30 metre uzakta olduğu da belirtti.

-“Mağusa’da şoförlerimize demir sopalarla saldırdılar”

Topaloğlu, olayın basit bir tartışma değil, 10–15 kişilik bir grubun, 2–3 otobüs şoförünü hedef alarak gerçekleştirdiği toplu ve organize bir saldırı olduğunu iddia etti.

Topaloğlu, “Demir sopalarla çalışanlarımıza saldırdılar. Otobüs işletmecisi Yusuf Keleş’in parmağı kırıldı, bir şoförümüz başından yaralandı, bir diğerinde ise çeşitli sıyrıklar oluştu. Yaralılarımız derhal hastaneye kaldırıldı. Ayrıca otobüslerimize de zarar verildi.” dedi.

Topaloğlu, kavga sırasında kafe sahipleri tarafından ağır küfürler ve ölüm tehditleri savrulduğunu da savundu.

Topaloğlu, saldırıya uğrayan şoförlerin aynı zamanda otobüs işletmecisi olduğunu belirterek, “Şoförlük camiasından gelen kişilerin Mağusa’nın göbeğinde böyle bir barbarlığa maruz bırakılmaları utanç vericidir.” dedi.

-“Mağusa’da yaşanan bu şiddet cezasız kalırsa bunun sonu gelmez”

Başkan Topaloğlu, olayın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, “Bu vahşetin üzeri örtülemez. Saldırganlar hakkında derhal işlem yapılmasını bekliyoruz. Mağusa’da yaşanan bu şiddet cezasız kalırsa yarın başka canlar yanar.” ifadelerini kullandı.

-“Kar-İş olarak resmi şikâyetimizi yapacağız”

Topaloğlu, hem saldırıya uğrayan şoförlerin hem de Kar-İş’in resmi olarak şikâyetçi olacağını duyurarak, “Şoförlerimizin can güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir. Yaşananlar kabul edilemez. Hukuki süreç derhal başlatılacaktır.” dedi.

Kimsenin hiçbir bahaneyle şoförlere saldırmaya hakkı olmadığını vurgulayan Topaloğlu, saldırıyı kınadı.