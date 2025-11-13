Erhürman, TBMM’de yer alan görüşmede yaptığı konuşmada, verilen 20 şehitten dolayı Türk Ulusu'na başsağlığı dileklerini iletti; şehitlerin ailelerine sabırlar diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkan Kurtulmuş ve heyetiyle bir arada bulunmaktan duyduğu gururu ifade eden Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri arasındaki ilişkiyi “başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkiyle kıyaslanamayacak kadar özel ilişki" olarak nitelendirdi.

TBMM ve Cumhuriyet Meclisi ile iki meclisin dostluk grupları arasındaki yakın ilişkilere dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin TBMM aracılığıyla dünyaya anlatılmasının kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

- Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı TBMM’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin seçim ardından ilk resmi ziyaretlerini birbirlerine yapmalarının önemini vurguladı.

Erhürman’ı Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik eden ve görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, iki devlet arasındaki ilişkilerin müstesna olduğunu kaydetti; bu ilişkilerin şimdiye kadar olgunlaşarak, üstüne koya koya bu günlere kadar geldiğini belirtti.

Meclisler arası yakın ilişkilere de değinen Kurtulmuş, özellikle son iki yıldır Azerbaycan Meclisi’nin de katılımıyla çok güzel çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.

Kurtulmuş, Türkiye’nin Gürcistan topraklarında kaybettiği 20 kahraman evladının büyük acısı içerisinde olduğunu ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet; aileleri ve Türk milletine sabırlar diledi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman TBMM Genel Kurulu’nu gezdi; yetkililerden bilgi aldı.