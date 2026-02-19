Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Hermes Airports yetkilisi Maria Kurupi açıklamasında, Güney Kıbrıs’taki iki havayolu aracılığıyla gerçekleştirilen kış dönemi hava trafiğinde geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl yüzde 16 artış meydana geldiğini belirtti.

Kış döneminde Larnaka Havalimanı'ndan 30 havayolu şirketinin 33 ülkeden 54 destinasyona uçuş yaptığını da kaydeden gazete, Baf Havalimanı'ndan ise kış döneminde 8 havayolu şirketinin 17 ülkeden 35 destinasyona uçtuğunu ifade etti.

Haberde 2025 kasım-2026 ocak arasını kapsayan kış döneminde uçuş programına Larnaka Havalimanı'ndan 10, Baf Havalimanı'ndan ise iki yeni destinasyon eklendiği de belirtildi.