Cumhurbbaşkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DAÜ’nün ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerinin atanma ve görevden alınmasına ilişkin yasal düzenlemeleri hatırlattı.

Erhürman açıklamasında şunları kaydetti:

DAÜ en önemli kurumlarımızdan biri. DAÜ Kuruluş Yasası, Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerinin atanma ve görevden alınma kurallarını düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığı olarak, öngörülen görevden alma ve atama işlemlerinin aşağıda aktarılan Yasa düzenlemelerine uygun bir biçimde (daha önce belirtildiği gibi tercihen istişare ile), bir an önce gerçekleştirilmesini ve belirsizliğin sonlandırılmasını arzu ediyoruz.

DAÜ Kuruluş Yasası'nın 5. maddesi:

(2) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyeleri, Bakanlar Kurulunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca 6 yıllık bir süre için atanırlar.

(3) ... Vakıf Yöneticiler Kurulunda boşalma vuku bulduğunda atanan üye, yerine atandığı üyenin süresini tamamlar. Boşalan üyeliklere en geç 1 ay içinde atama yapılır. Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri, atanma koşullarına uygun olarak, yazılı gerekçe gösterilmek kaydıyla herhangi bir zamanda sona erdirebilir.

DAÜ Kuruluş Yasası'nın 6. maddesi:

(1) Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri, eğitim-öğretim alanlarında, kurumların yönetim ve denetiminde, insan kaynaklarının veya yatırımlarının planlanmasında, hizmet içi eğitimde veya sanayide işgücü standartları ve değerlendirmesi alanlarında başarı ile çalışarak deneyim kazanmış ve/veya bu alanlarda travay, tez ve raporlar hazırlamış başarılı kişiler arasından seçilir.

(2) Üyeler, Doğu Akdeniz Üniversitesinde veya Vakfın diğer bağlı kuruluşlarında ücretli veya ücretsiz görev alamazlar.