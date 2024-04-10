Bayramlaşmaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioglu,Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılıç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bayramlaşmanın ardandan yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin çektiği acıları derinden hissettiklerini belirterek, Gazze Şeridinde açlık ve sefillik yayan Filistinlilere sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze ve Ukrayna'da devam eden savaşların bir an önce sona ermesinin en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün 1960’lı yıllarda yaşadığı kötü günlerin unutulmayacağını, o nedenle barış ve huzur içerisinde yaşamanın kıymetini çok iyi bildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Rum halkı ile bir anlaşmaya varacaksak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yani iki devletin işbirliği temelinde olması gereklidir çünkü Kıbrıs Türk halkı 1974 öncesine asla geri dönmek istemiyor." dedi.

Türkiye'de 6 Subat Depreminde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, son dönemlerdeki ölümlü trafik kazalarına işaret

ederek, kazaların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması ve daha fazla denetim yapılması temennisinde bulundu.

Tüm Türk devletleri halklarinin bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, telefonda görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev’in Kıbrıs Türk

halkına bayram vesilesiyle iyi dileklerini ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede ayrıca Azerbaycan Meclisinde KKTC Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulmasının onaylanmasından

dolayı da Aliyev'e teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Görüşmede Türk Devletleri arasında birlik ve beraberliğin önemini de karşılıklı vurguladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Aliyev'in Kıbrıs Türk halkının bir

anlaşmada kendi devletiyle yer alması gerektiğine işaret ettigini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu bayramı da barış, güven ve huzur içerisinde geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Tüm halkın bir kez daha bayramını kutlarken, Kıbrısta barış, huzur ve güvenliğin, dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak ne kadar değerli olduğunun takdiri içerisindeyiz." dedi.