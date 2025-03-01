Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre kabulde, Özsezer, “TMT’nin Kamufle Edilmiş Arşivlerinden İlk Kez Yayımlanan Belgelerle Teşkilât” adlı ikinci kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eserin, geçmişin gerçeklerini yansıtan değerli bir çalışma olduğunu belirterek, Özsezer'e, Kıbrıs Türk arşivine kazandırdığı geniş soluklu kitap için teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Özsezer ise, kaleme aldığı kitabın içeriği ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi verdi.