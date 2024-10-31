Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, yürütülen çalışmalar kapsamında gelen heyete başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Anamur’un Kıbrıs Türkü için önemine dikkat çekerek, Anamur’daki Alaköprü Barajı’ından asrın projesi olarak adlandırılan Türkiye’den Su Temini Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su geldiğini söyledi.

Türkiye ile olan bağların güçlendiğine işaret eden Tatar, ticari, ekonomik, kültürel ilişkilerin gelişmesi için birlikte çaba sarf edildiğinin altını çizdi.

Anamur Belediyesinin hizmetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bu tecrübelerden yararlanmasını istediğini belirtti. Su kaynaklarını daha verimli şekilde kullanmanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda Türkiye’de yürütülen çalışma ve tecrübelerden yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Ticaret ve sanayi odalarının yapacağı karşılıklı çalışmaların önemine vurgu yapan Tatar, “Tarım ve sanayide işbirliğine gidilebilir. Anamur ile ülkemiz arasında turizm faaliyetleri de gelişmelidir. Anamur’dan gelen suyun getirdiği zenginliği unutmayacağız ve değerini bileceğiz.” dedi