Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ Rektörlüğü’nde DAÜ Yöneticiler Kurulu başkan ve üyeleri, rektör yardımcıları, DAÜ’de örgütlü sendika başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer de hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, DAÜ’de uzun zamandır yaşanan ekonomik krize değinerek, bu krizin oluşmasında pandemi dönemi, hayat pahalılığı, Rusya- Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depreminin etkisinin olduğunu, bu nedenlerden dolayı öğrenci akışında sorun yaşandığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, “DAÜ kanaatimce tarihinin en kötü dönemlerini yaşamış ve bunların aşılabilmesi için olağanüstü çaba ve gayret gösterilmiştir.” dedi.



Kendisinin de Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık ederek DAÜ ile ilgili bilgi alıp, kanaatini bildirdiğini, gerektiğinde Türkiye ile de görüştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Memnuniyetimi belirtmek isterim ki bir uzlaşıyla hem hükümetimizin; Başbakan’ın talimatlarıyla, Eğitim Bakanı ile diğer kurum ve kuruluşların gayretleriyle buraya bir fedakarlık yapılmaktadır.” dedi.



DAÜ’ye devlet tarafından kaynak aktarımı, bilançoyla ilgili düzenlemeler ve bazı fedakarlıkların yapılması noktasında uzlaşı zemininin yakalandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, uzlaşının sağlanmasında katkı koyanlara teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün ülkenin medarı iftiharı olduğunu vurgulayarak, verdiği on binlerce mezun içinde farklı ülkelerde bakanlık, milletvekilliği ve kurum başkanı DAÜ mezunlarına rastladıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün marka değerinin korunarak, güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün en zor günlerini geride bıraktığını bundan sonra da gelişerek Gazimağusa ve KKTC’ye katkılarını artırarak devam ettirmesi temennisinde bulundu.



DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, bir yıldan beridir ekonomik krizle boğuştuklarını, bu süreçte kendilerini hiç yalnız bırakmadığı için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.



DAÜ’nün yükseköğretimin lokomotifi olduğunu belirten Özcenk, “Bu lokomotife önce çalışanlar olarak biz çok iyi bakmalıyız. Bunun dışında da devletimizin gücünü ve desteğini yanımızda hissetmeliyiz. Bunu son zamanlarda hükümetimizden ve Cumhurbaşkanımızdan gördük” dedi.



DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise DAÜ tarihinde bir ilk olarak tüm paydaşların uzlaşısıyla bir protokol imzalandığını ifade ederek, hükümetin desteğine çok önem verdiklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar’ın hassasiyetini çok yakından takip ettiklerini söyleyen Kılıç, protokolün kendilerine bir sorumluluk yüklediğini bu sorumlulukla üniversiteyi sadece sorunlarıyla değil başarılarıyla konuşulan, yurt dışında da çok iyi temsil edilen bir duruma getirmeyi hedeflediklerini anlattı.



Kılıç, DAÜ’nün toplumun her kesimince sahip çıkılan bir üniversite olduğunu belirterek, bu sorumluluk ve bilinçle hareket edip, Cumhurbaşkanı ve hükümetin de desteğiyle üniversiteyi hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından, Üniversitenin mali krizi aşmasındaki katkıları nedeniyle gümüş tabak takdim edildi.