Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin'deki duruma ilişkin Birleşmiş Milletleri (BM) göreve çağırarak, "Ama bugün Filistin'de acaba ne kadar müdahale edebiliyorlar? İşte ondan şüphemiz vardır. O kadar çocuğun katledildiği ortamda Birleşmiş Milletler acaba ne yapıyor diye buradan sormak herhalde bizim hakkımızdır." dedi.

Altındağ Belediyesi ve KKTC Ankara Büyükelçiliğince "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı"nda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşı için fidan dikimine katılan Tatar Filistin konusunda da konuştu.

"Filistin'de masum halkın katledilmesini hiçbir vicdan kaldırmaz"

Tatar, Filistin'de olanları kınadığını vurgulayarak, "Oradan masum, sivil halkın ve çocukların bu şekilde katledilmelerini hiçbir vicdan kaldırmaz. Dolayısıyla biz de Kıbrıs'ta burada olduğu gibi 3 gün yas ilan ettik. 3 gün yasımızı tuttuk." dedi.

Filistin'deki olayların hâlâ devam ettiğine ve bunun asla kabul edilebilecek olay olmadığına dikkati çeken Tatar, bütün dünya devletlerinin de bunu kınamaya başladığını ifade etti.

Tatar, bu acıları KKTC'nin yıllar önce yaşarken BM ve diğerlerinin bu olaylara seyirci kaldığını anımsatarak, BM'yi tekrar göreve çağırdığını söyledi.

BM'nin KKTC'de Pile Yolu'nda karşılarına çıktığını aktaran Tatar, "Ama bugün Filistin'de acaba ne kadar müdahale edebiliyorlar? İşte ondan şüphemiz vardır. O kadar çocuğun katledildiği ortamda Birleşmiş Milletler acaba ne yapıyor diye buradan sormak herhalde bizim hakkımızdır." diye konuştu.