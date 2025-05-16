Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde İŞAD heyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu yerleşke asırlar boyunca Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve egemenliğini ifade eden bir abide olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC’nin ekonomik anlamda güçlenmesi amacıyla birçok adımlar atıldığına işaret eden Tatar, TEKNOFEST 2025’in ülkemizde gerçekleşmesinin bu bağlamdaki önemini yineleyerek, ülkemizin bir bilişim adası olma yolunda önemli adım atıldığını söyledi.

Tatar, turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve hizmetler sektörünün yanı sıra bilişimin de dünyadaki öneminin arttığı bir konjonktürde TEKNOFEST’in başarılı bir şekilde bilim insanlarının katılımıyla ülkemizde düzenlenmesinin dijital dönüşümün ülkemizde gerçekleşebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’tan yapılan insan hakları ihlali ve uluslararası hukuka meydan okuyan birtakım saldırıları püskürtmeyi başaracaklarını belirten Tatar, “İnsanları hapse atarak, yargıyı siyasi baskı unsuru olarak kullanmak ve olmayan suçlarını insanlara kabul ettirmek noktasındaki bu Güney’deki anlayış bir terör hareketi niteliğinde olup, bununla bir yere gidilemeyeceğini halkımla tekrardan paylaşmak isterim” dedi.

Anavatan Türkiye ve uluslararası aktörlerle bu konuyu görüşmeye devam ettiklerini de ifade eden Tatar, “Yakın bir gelecekte bir çarenin bulunacağına inanıyorum. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamak lazım. Halkımız çok badirelerden geçmiştir… Dünya çalkalanırken, dünyanın farklı bölgelerde savaşlar varken, Kıbrıs Türkü’nün huzur ve barışı için Türk askerinin varlığından ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamından asla taviz vermeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletin iş birliği için yeni oluşan atmosferde yapılabilecekleri diyalog yoluyla görüşmeye hazır olduklarını ancak art niyetli hareket eden Rum lider ve ekibinin iyi atmosferi zedeleyerek mal mülk konusunda yaptıklarının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

İş insanlarıyla bir araya gelerek süreçleri değerlendirmenin önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, İŞAD yönetimi ve tüm üyelerine iyi dileklerini iletti.

Mamülcü

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü de, yeni yerleşke ve ek binaların devletin bir mührü olduğunu ve daha iyi çalışma koşullarını sunduğunu belirterek, “Devletimizin değerinin ne kadar büyük olduğunun bir nişanesidir” dedi.

İki devletli siyaset politikasını savunurken bu gibi nişaneler ve yatırımların önem arz ettiğini belirten Mamülcü, “Devletimize yapacağımız en büyük yatırım kendi binalarımızın, ekonomimizin ve değerlerimizin yükselmesidir” dedi.

Mamülcü, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs sorununda farklı ve ezber bozan bir perspektif açarak savunduğu iki devletli siyasete tam destek belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması çağrısını hem Birleşmiş Milletler hem de diğer uluslararası platformlarda dile getirmesinin önemine de işaret eden Mamülcü, Cumhurbaşkanı Tatar’a yönetim kurulunu kabul etmesi dolayısıyla teşekkür etti.