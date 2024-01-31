Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede yer yer aşırı yağışların yol açtığı olumsuzluklarla ilgili Başbakan Ünal Üstel başkanlığında oluşturulan kriz masalarının çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, altı ilçede ayrı ayrı oluşturulan kriz masaları ile temas ederek yaşanan olumsuzluklar ve buna ilişkin yürütülen çalışmaları takip etti.

Tatar, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında çalışmalarını yürüten kriz masası, Sivil Savunma, itfaiye, polis, belediye görevlilerine ve gönüllü katkı koyan herkese de zor şartlardaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yağışların yer yer bugün devam etmesinin beklendiğine işaret eden Tatar, yapılan uyarılar doğrultusunda halkın tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de bulundu.